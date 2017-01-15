У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей

Дмитрий Нагиев родился под покровительством Сатурна. С этой планетой связано понятие справедливости – причем не только как добродетели человека, но также справедливости его судьбы, кармы.

"С Сатурном также связаны одиночество и эгоизм, пессимизм и фатализм, замкнутость и страх. Но с ним также связаны чувство долга и верность, скромность и воздержанность, самоконтроль и ответственность, терпение и организованность", – рассказала ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, Дмитрий не так давно перенес серьезную болезнь, он был испуган, буквально в панике, переживал за свою жизнь. Причиной этого была порча, чернота, наведенная на любимца телезрителей всей страны. Он заболел внезапно и виной тому – женщина.

Проклятие, которое она навела, повлекло за собой этот недуг, который поразил его лицо и руки. "Для чего она это сделала? Скорее всего из-за неразделенной любви. Однако ангел-хранитель, который защищает Дмитрия всю его жизнь, предотвратил печальный исход, и все плохое уже миновало. Нагиев – человек очень верующий, и это помогает ему переживать сложные времена. Он может прожить до глубокой старости, 75-80 лет", – уточнила гадалка.

Дима человек очень влюбчивый, любвеобильный, дамский угодник, ловелас. Поэтому есть большая вероятность, что у него будет не один брак. Вокруг него всегда много женщин, которые чувствуют его сильную мужскую энергетику и силу, и, разумеется, хотят "подпитаться" от него. Но, не смотря на свой характер, Нагиев открывает сердце далеко не каждой.

"Он очень избирателен и разборчив в связях. Мои карты показали, что, хотя официально у Дмитрия один сын Кирилл, звезда экрана является отцом еще троих детей. Быть может они растут уже сейчас, вне брака. Но скорее всего карты говорят о будущих детях, которые родятся в его новом браке. В ближайшие год-полтора, Нагиев может жениться вновь, причем его избранницу мы все будем знать. Это некая известная женщина, около 30 лет, разведенная. Этот брак будет полон взаимопонимания и гармонии", - сказала Янко.

Что касается карьеры, то ее пик еще не наступил. Дмитрий Нагиев продолжит радовать зрителей новыми проектами, среди которых художественные фильмы, в которых он выступит не только как актер, но и режиссер. Тихая спокойная размеренная жизнь ему не грозит, до глубокой старости он будет на сцене, на глазах у публики.