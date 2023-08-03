Врач: Чесоткой можно заразиться через полотенце

Врач-дерматолог, трихолог АО "Медицина" Ольга Саперова рассказала, в каких случаях можно заразиться чесоткой. По словам эксперта, паразитарное заболевание передается через полотенце, постельное белье и одежду больного.

Эксперт отметил, что вещи человека, больного чесоткой, стоит стирать при температуре не менее 60 градусов с использованием химических средств. Также необходимо соблюдать гигиенические правила, не использовать чужую одежду, постельное белье и полотенца, избегать тесного контакта с больными людьми.