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Четверг 3 августа

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Врач: Чесоткой можно заразиться через полотенце

Врач: Чесоткой можно заразиться через полотенце
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Врач-дерматолог, трихолог АО "Медицина" Ольга Саперова рассказала, в каких случаях можно заразиться чесоткой. По словам эксперта, паразитарное заболевание передается через полотенце, постельное белье и одежду больного.

Эксперт отметил, что вещи человека, больного чесоткой, стоит стирать при температуре не менее 60 градусов с использованием химических средств. Также необходимо соблюдать гигиенические правила, не использовать чужую одежду, постельное белье и полотенца, избегать тесного контакта с больными людьми.

3 августа 2023, 23:46
Фото: Pixabay.com
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