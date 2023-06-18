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Шесть неочевидных причин набора веса

Шесть неочевидных причин набора веса
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Жизнь полна сюрпризов, и появление непредвиденных килограммов – не исключение.

Если налегать на калорийные десерты и сутками сидеть на стуле, стрелка на весах резко поползет вверх. Однако к полноте могут приводить и другие факторы. Первый звоночек — когда диета и тренировки не дают результата. Вместе с "Дни.ру" пришло время разобрать шесть неочевидных причин набора веса.

1. Недосып

Эта проблема грозит ожирением. Исследования показывают, что люди, которые спят менее 7 часов в сутки, склонны к набору веса в сравнении с теми, чей сон здоровый. Недосып приводит к сокращению уровня лептина – гормона, который контролирует чувство насыщения, а также увеличению уровня грелина, который стимулирует аппетит.

2. Стрессы

Когда дискомфорт управляет жизнью, в организме происходит ряд физиологических изменений. Результат: выработка гормона стресса — кортизола, который не только способствует переееданию, но и постепенно вгоняет в депрессию.

3. Лекарства

Состав эффективных медикаментов переоценить трудно, однако бывают нежелательные побочные эффекты. Например, из-за приема некоторых антидепрессантов и стероидов вес может подскочить совершенно бесцеремонно. Найти выход в таком случае поможет врач, который назначил препарат.

4. Гормональный фон

Метаболизм зависит от множества биологически активных веществ, среди которых инсулин, тиреоидные и половые гормоны. Неожиданное увеличение массы тела — это сигнал о том, что пора проверить здоровье. Иногда сдать анализы и обсудить результат с эндокринологом гораздо нужнее, чем неделями потеть в спортзале ради тонкой талии.

5. Возраст

Годы берут свое. Чем старше человек, тем хуже у него работает обмен веществ, что значительно затрудняет путь к стройности. А еще по мере старения у человека сокращается мышечная масса, которая помогает сжигать калории.

6. Наследственность

Генетика выходит далеко за пределы представлений о внешности, форме лица и цветотипе кожи. Наследственность определяет риски возникновения заболеваний, шансы располнеть в период беременности и многое другое. Из-за генетических особенностей одни люди могут злоупотреблять углеводами и оставаться худыми, а другие вынуждены держать рот на замке.

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что критичный набор веса — это следствие нарушения, а не корень проблемы. Чтобы улучшить физическое состояние и избавиться от ненавистных килограммов, стоит прислушиваться к организму и обратиться к врачу. Универсальной формулы похудения нет, все индивидуально.
18 июня 2023, 02:15
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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