Если налегать на калорийные десерты и сутками сидеть на стуле, стрелка на весах резко поползет вверх. Однако к полноте могут приводить и другие факторы. Первый звоночек — когда диета и тренировки не дают результата. Вместе с "Дни.ру" пришло время разобрать шесть неочевидных причин набора веса.
1. Недосып
Эта проблема грозит ожирением. Исследования показывают, что люди, которые спят менее 7 часов в сутки, склонны к набору веса в сравнении с теми, чей сон здоровый. Недосып приводит к сокращению уровня лептина – гормона, который контролирует чувство насыщения, а также увеличению уровня грелина, который стимулирует аппетит.
2. Стрессы
Когда дискомфорт управляет жизнью, в организме происходит ряд физиологических изменений. Результат: выработка гормона стресса — кортизола, который не только способствует переееданию, но и постепенно вгоняет в депрессию.
3. Лекарства
Состав эффективных медикаментов переоценить трудно, однако бывают нежелательные побочные эффекты. Например, из-за приема некоторых антидепрессантов и стероидов вес может подскочить совершенно бесцеремонно. Найти выход в таком случае поможет врач, который назначил препарат.
4. Гормональный фон
Метаболизм зависит от множества биологически активных веществ, среди которых инсулин, тиреоидные и половые гормоны. Неожиданное увеличение массы тела — это сигнал о том, что пора проверить здоровье. Иногда сдать анализы и обсудить результат с эндокринологом гораздо нужнее, чем неделями потеть в спортзале ради тонкой талии.
5. Возраст
Годы берут свое. Чем старше человек, тем хуже у него работает обмен веществ, что значительно затрудняет путь к стройности. А еще по мере старения у человека сокращается мышечная масса, которая помогает сжигать калории.
6. Наследственность
Генетика выходит далеко за пределы представлений о внешности, форме лица и цветотипе кожи. Наследственность определяет риски возникновения заболеваний, шансы располнеть в период беременности и многое другое. Из-за генетических особенностей одни люди могут злоупотреблять углеводами и оставаться худыми, а другие вынуждены держать рот на замке.
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что критичный набор веса — это следствие нарушения, а не корень проблемы. Чтобы улучшить физическое состояние и избавиться от ненавистных килограммов, стоит прислушиваться к организму и обратиться к врачу. Универсальной формулы похудения нет, все индивидуально.