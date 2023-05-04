"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива

Пиво и секс оказались несовместимы.

Пропустить бутылочку хмельного напитка с друзьями — святое дело для некоторых мужчин. Только потом они краснеют со спущенными трусами и объясняются перед женами. А все потому, что пиво содержит комплекс фитогормонов, которые негативно влияют на эрекцию.

Как отмечает врач Садыков, после употребления пива может ненадолго возникать эмоциональный подъем, который предвещает целую серию разочарований в постели. "Половой акт часто нестабилен, поскольку прерывается из-за венозной утечки, возникающей рефлекторно", — цитирует медика портал URA.RU.

Нередко мужчине приходится выбирать, что для него важнее: секс или пиво. И если все-таки второй вариант ближе, то не стоит забывать о вреде чрезмерного распития алкоголя.