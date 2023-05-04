Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Четверг 4 мая

08:20"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива 08:00Самое доступное жилье у "Москва-Сити" 06:06Отказывается продолжать потомство: названа причина бездетности звезды сериала "Ольга" 04:19Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео 02:07Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн 00:03"Я собираюсь убить короля": слетевшая с катушек Кейт Миддлтон метит на трон 21:31Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут" 21:20"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 20:20Потеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 19:20"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 18:20"Семь лет тюрьмы": показавший голый зад на святой земле Панин круто поплатился 17:40"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 17:00"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери 16:40"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове 16:20"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли 08:00В Новой Москве растет доля жилья с отделкой 06:10Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт 04:24"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия 02:13Две трети россиян верят в рост цен на жилье 01:07"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену 00:04"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь 22:00Ефремов о патриотизме в шоу-бизнесе: Важно не превращаться в крыс 21:20Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка 21:00"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны 20:40"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью 20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива

"Половой акт нестабилен": что не так в постели у любителей пива
25

Пиво и секс оказались несовместимы.

Пропустить бутылочку хмельного напитка с друзьями — святое дело для некоторых мужчин. Только потом они краснеют со спущенными трусами и объясняются перед женами. А все потому, что пиво содержит комплекс фитогормонов, которые негативно влияют на эрекцию.

Как отмечает врач Садыков, после употребления пива может ненадолго возникать эмоциональный подъем, который предвещает целую серию разочарований в постели. "Половой акт часто нестабилен, поскольку прерывается из-за венозной утечки, возникающей рефлекторно", — цитирует медика портал URA.RU.

Нередко мужчине приходится выбирать, что для него важнее: секс или пиво. И если все-таки второй вариант ближе, то не стоит забывать о вреде чрезмерного распития алкоголя.

4 мая 2023, 08:20
Пиво. Фото: imagebroker/push the button/www.globallookpress.com
Газета.Ru✓ Надежный источник

По теме

Группа компаний Heineken сворачивает бизнес в РФ к лету 2023 года

 Секс и отношения

Сюжеты Секс и отношения

Какие тренды в пластике повторяются из года в год

Какие тренды в пластике повторяются из года в год
Во все времена и, особенно, в двадцать первом веке, человеку хочется выглядеть привлекательно и молодо. Как меняются предпочтения пациентов, какие пластические операции утратили, а какие, наоборот, сохранили актуальность, "Дни.

Тонкая талия: три опасных момента операции

Тонкая талия: три опасных момента операции
Наверняка большинству девушек хотя бы раз приходила в голову мысль вроде "а неплохо было бы иметь тонкую, осиную талию". В попытках стать обладательницей желанного силуэта представительницы прекрасного пола прибегают к различным методам, а кое-кто готов даже на пластику.

Можно ли избавиться от комплексов с помощью пластической хирургии

Можно ли избавиться от комплексов с помощью пластической хирургии
Вопрос о том, поможет ли пластическая хирургия избавиться от внутренних зажимов и комплексов задали ведущему пластическому хирургу основателю клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе. Женщина средних лет.

В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни

В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни
Роспотребнадзор выступил с заявление. Корь является довольно опасным заболеванием из-за высокой степени заразности.

Новый штамм коронавируса "Арктур": что важно знать сегодня

Новый штамм коронавируса "Арктур": что важно знать сегодня
Коронавирус продолжает мутировать и в 2023-м. Последние годы человечество потрясают масштабные трагедии, а болезни и смерти будто преследуют его на каждом шагу.

Выбор читателей

02/05ВтрМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 03/05СрдК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 02/05Втр"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 03/05СрдВрачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 02/05ВтрЗапретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 02/05Втр"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот