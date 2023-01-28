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Инсульт и смерть: чем опасно кровотечение из носа?

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Врач-терапевт рассказала причины и последствия кровотечения из носа

Кровотечение из носа — неприятное явление, с которым сталкивается каждый третий челлвек. В большинстве случаев, этот процесс проходит быстро, доставляя легкий дискомфорт. Однако, врач-терапевт Ирина Ярцева в разговоре с Пятым каналом предупредила чем может быть опасно кровотечение из носа.

Эксперт поясняет, что кровь идет, когда повреждаются сосуды. Это может быть обусловлено генетически, если сосуды расположены близко к слизистой. Или, например, кровотечение может вызвать сухость воздуха, злоупотребление каплями и при курении.

"Ничего страшного в этом нет", — говорит медик.

Также, кровотечение может вызвать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Опаснее всего — кровотечение при гипертоническом кризе, ведь сосуды могут лопнуть не только в носу, но и в головном мозге.

"Сосуды в мозге лопнули, и оттуда произошло кровотечение, которое привело к инсульту и смерти", — так Ярцева описывает самый неблагоприятный сценарий кровотечения.

Важно знать, умереть от потери крови в таком случае невозможно, объем крови слишком мал для трагичных последствий.

28 января 2023, 09:57
Фото: Jochen Tack/ imageBROKER/ globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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