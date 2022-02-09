Стали известны округа Подмосковья с худшей ситуацией по COVID-19

За минувшие сутки в Московской области выявили 11 956 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Такие данные привели в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Среди округов Подмосковья по числу заражений лидирует Подольск – там зафиксировали 1017 новых случаев. За ним следуют Люберцы и Сергиево-Посадский округ с 873 и 869 заболевшими соответственно, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Помимо них в число худших по ковиду вошли Одинцовский округ (793), Красногорск (747), Солнечногорск (586), Орехово-Зуевский округ (547) и Чехов с 513 инфицированными. Антитоп-10 замыкают Мытищи и Ленинский округ с 452 и 405 зараженными соответственно, передают "Вести Подмосковья".