В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид

Инцидент произошел в городе Бийске Алтайского края. Как оказалось, ребенок почувствовал себя плохо еще 1 сентября. Мальчик сдал тест на ковид, и он дал положительный результат. Несмотря на это, родители все равно отправили школьника на учебу.
Как сообщает портал VSE42.RU, из-за этого весь класс перевели на дистанционное обучение и высадили на двухнедельный карантин. Администрация лицея вынесла родителям мальчика предупреждение.
Популярные темы форума
Жена ко мне охладела
Идеальный мужчина
Потолстела на 7 кг
Воровство
Плаксина
Неудачник
Насекомые в квартире
Хочу увеличить грудь
Деньги и на что мы их тратим?
Ломбард