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Коронавирус

В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид

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Инцидент произошел в городе Бийске Алтайского края. Как оказалось, ребенок почувствовал себя плохо еще 1 сентября. Мальчик сдал тест на ковид, и он дал положительный результат. Несмотря на это, родители все равно отправили школьника на учебу.

Как сообщает портал VSE42.RU, из-за этого весь класс перевели на дистанционное обучение и высадили на двухнедельный карантин. Администрация лицея вынесла родителям мальчика предупреждение.

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2 сентября 2021, 17:48 Источник: Бийский рабочий ✓ Надежный источник

комментарии

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в сегодняшней ситуации с ковидом,родители совершили преступление,отправив ковидного ребенка в школу,в результате, весь класс наказан дистанционкой и карантином и за это вынести родителям предупреждение,это тоже преступление. такие это не поймут,нужно более строгое наказание,мало того,что неизвестно,сколько человек впоследствии заразится,так и не все хотели бы сидеть на карантине и дистанционке,не у всех эта возможность,может и есть,если речь идет о младших школьниках.люди береглись и осторожничали все это время,а из-за вот таких родителей-похеристов,могут заболеть,а им пальчиком погрозили.
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