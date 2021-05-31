В России за сутки выявлено 8 475 случаев заражения коронавирусом

Столичный оперштаб обнародовал свежие данные касательно заболеваемости коронавирусом в России. Сообщается, что за минувшие сутки ковидом были заражены 8 475 человек.
Стоит отметить, что более 10% от общего числа не имели клинических проявлений болезни. По количеству заболевших первое место заняла Москва.
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