Коронавирус убил 47 человек в Москве

За последние сутки в Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.
Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице составляет 658. Максимальное суточное число погибших от коронавируса было зафиксировано 28 апреля. Тогда в Москве умерли 67 больных.
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