Знаменитый музыкант Джон Прайн умер из-за коронавируса

Знаменитый американский певец Джон Прайн скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Последние две недели он провел в реанимации медицинского центра Университета Вандербильта в штате Теннеси, сообщает Life.
Джон Прайн получил широкую известность благодаря исполнению кантри– и фолк-музыки, дважды становился лауреатом премии "Грэмми". Артисту было 73 года.
Популярные темы форума
О кошках
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Нужен совет
Куда пропала Лиона?
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Анатолий
Не помыла руки
Как не потолстеть на карантине?
Муж изменил с коллегой