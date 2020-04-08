Художники нарисовали в Подольске огромное сердце в поддержку врачей

Российские художники-граффитисты нарисовали в Подольске огромное сердце в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. Под изображением они написали: "Спасибо", передает телеканал "360".
Рисунок виден с высоты птичьего полета. Для его создания потребовалось около 35 литров краски. Как рассказали авторы, их вдохновили жители Европы, которые организовывали в поддержку медиков концерты на балконах и хлопали в ладоши в определенное время суток.
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