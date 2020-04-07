"Мы теперь все вирусологи": Путин пошутил во время совещания (видео)

Президент Владимир Путин пошутил про коронавирус в ходе совещания, посвященного борьбе с распространением китайской инфекции. Видеозапись случившегося появилась в Сети.

По словам лидера, все граждане стали "специалистами" в области вирусологии. "Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи", – с иронией отметил Владимир Путин, добавив, что сейчас крайне важно мнение настоящих экспертов.

Во время заседания президент также сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, сообщает ТВ Центр. Чтобы избежать большого количества жертв, России следует учиться на чужих ошибках, а не на своих, подчеркнул лидер.