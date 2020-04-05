У семи россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

У семи россиян, находящихся в Таиланде, выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных министерства здравоохранения страны.
Как уточняет ведомство, опасную инфекцию подхватили шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. Четверо инфицированных россиян находятся в провинции Чонбури, остальные трое – на острове Пхукет.
При этом некоторые данные разнятся. 34-летняя женщина, отдыхающая на Пхукете, занесена в базу местного министерства здравоохранения как гражданка Казахстана, в общей – в России. Кроме того, представители провинции Чонбури сообщают, что коронавирус также диагностировали у 9-летнего мальчика из России.
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