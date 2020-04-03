Можно ли повторно заразиться? Врач ответил на вопрос о коронавирусе

Кандидат медицинских наук Игорь Никоноров заявил, что человек не может заразиться коронавирусом COVID-19 повторно. В то же время специалист отметил, что времени для изучения этого вопроса пока прошло недостаточно, сообщает Nation News.

По словам эксперта, у человека нет природного иммунитета к заражению китайской инфекцией. Для его появления необходимо "встретиться" с возбудителем заболевания, передает "Вечерняя Москва".