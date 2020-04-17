В Москве еще 123 человека вылечились от коронавируса

Появились обнадеживающие данные о борьбе с пандемией COVID-19 в России. Еще 123 человека были вылечены от инфекции.
По данным НСН, медики имеют все возможности для выявления коронавируса у пациентов. Ранее сообщалось, что в России установлен новый антирекорд по числу зараженных COVID-19.
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