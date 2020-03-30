Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

Еще одна заразившаяся коронавирусом COVID-19 женщина скончалась в Москве в понедельник. Ей было 84 года, сообщает ТВ Центр.
Известно также, что помимо вируса у нее был сахарный диабет, бронхиальная астма и нарушения сердечно-сосудистой системы. У пациентки диагностировали пневмонию, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако это не помогло спасти ей жизнь.
В общей сложности коронавирусом в столице заразились свыше 1200 человек, семеро из которых скончались.
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