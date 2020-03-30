В Москве подтвердили коронавирус у 17 детей

За прошедшие сутки коронавирус COVID-19 выявили у 17 детей в Москве. Все больные, а также контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков, сообщили в оперативном штабе.
Утром 30 марта в столице подтвердили 212 новых случаев заражения китайской инфекцией. Таким образом, общее число больных в Москве составляет 1226.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в городе вводится обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса. Кроме того, он пообещал ужесточить контроль над нарушениями ограничительных мер, передает RT.
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