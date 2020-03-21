В Москве вылечились восемь заразившихся коронавирусом

Восемь москвичей, заразившихся новым видом коронавируса, прошли лечение и выздоровели. Как уточнила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, пациентов уже выписали из больницы.
Она также отметила, что в столице зафиксировали 131 случай заболевания китайской инфекцией. Причем 100 из них были выявлены за последнюю неделю, передает РБК.
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