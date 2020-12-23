Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных ковидом за сутки

Специалисты оперативного штаба Московской области по коронавирусу назвали округа региона с самым большим суточным приростом зараженных COVID-19. В общей сложности, за минувший вторник в Подмосковье ковидом заболели 1540 человек.
Большинство из них (187 человек) были выявлены в Красногорске. На втором месте – Одинцово, где инфекцию подхватили 149 человек. Тройку антилидеров замыкает Сергиев Посад с 99 заболевших. В число округов с самой напряженной ситуацией также попали Зарайск, Воскресенск, Коломна, Подольск, Раменское, Егорьевск и Жуковский, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".
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