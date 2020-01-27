Онищенко объявил о наличии лекарства от нового коронавируса

Коронавирус: эпидемия у границ России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына
"Так быть не должно": люди заметили странности с Крымским мостом
"Вынужденная мера и огромный стресс": Варум объяснила причину эмиграции из России
Обнародована личная переписка Мишустина после назначения премьером
Необычная внешность сына Собчак поразила россиян
партнеры
Понедельник 27 января
Лента новостей
21:53
"Волочкова отдыхает": семилетняя дочь Орбакайте обставила балерину
20:22
"Четыре часа просидела голой на сцене": Успенская поразила интимными фактами
18:43
Володин передал президенту Ирана приветствие от Путина
18:41
Путин назначил нового заместителя главы Росгвардии
18:17
Актер Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам
18:17
Сын Андрейченко сообщил тревожную информацию о пропавшей матери
17:47
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
17:44
Москвичей ждет самый сильный снегопад с начала зимы
17:38
Володин напомнил о важности развития межпарламентских связей
17:13
"Афера": зарвавшуюся Бузову уличили в обмане ради наживы
17:07
Несмотря на санкции: Володин призвал Иран укреплять товарооборот
16:39
Украинский стоматолог пытался вывезти из России более 900 зубов
16:22
Российские биатлонисты прилюдно опозорились на Кубке мира
15:40
Распустившегося Домогарова погнали в шею
15:37
"Мой любимый": Дзюба страдает из-за смерти дорогого человека
15:09
85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
14:52
Бузова ушла в отрыв в день снятия блокады
14:44
У пассажира летевшего в Москву самолета заподозрили коронавирус
14:35
В Новосибирске женщину с ребенком завалило упавшим с крыши снегом
14:14
"Просто клоун!": певец показал обнаженные ягодицы на красной дорожке
14:10
Актриса Голубкина попала в больницу
13:59
Под Петербургом таксист набросился с ножом на клиента
13:50
Боярский высказался о желании стать отцом на старости лет
13:41
На кладбище под Москвой нашли труп
13:22
Волочкова затряслась при виде кровавых выделений известной ведущей
13:02
Отказался от секса до брака: подробности личной жизни актера Биковича
12:57
Чем грозят российской Фемиде непродуманные реформы
12:56
Под Архангельском мужчина до смерти забил приятеля из-за беспорядка в доме
12:55
"Моя ошибка": Водонаева оправдалась после скандала
12:48
Ударит с новой силой: планы Путина повергли украинцев в шок
12:47
Всплыли данные о мистической смерти сына Раисы Рязановой
12:42
"Совершенно чудовищно!": Кожевникову разнесли в пух и прах
12:20
В работе Mail.ru произошел массовый сбой
12:09
Вскрылись грязные склоки ведущих "Давай поженимся!"
12:01
Бесследно пропала актриса Наталья Андрейченко
12:01
"Оба немножко стеснялись": актриса из фильма "Холоп" об интимном моменте с Нагиевым
11:59
Помогут отцу с работой: оставленных в Шереметьево детей поддержали
11:47
В Москве "заминировали" все станции метро
11:43
У сильно изменившейся Пугачевой не закрывается рот после пластики
11:39
Популярная певица без нижнего белья прикрыла интимные места куском ткани
11:05
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
10:57
Невнимательная пассажирка отдала таксисту 500 евро вместо 500 рублей
10:51
Звезда сериала "Кухня" Лавыгин женился на известной актрисе
10:27
На юных россиянок в Германии вылили ушат помоев
10:14
При ракетном обстреле посольства США в Ираке пострадали несколько человек
10:02
"Я знаю настоящие факты": подруга о том, кто заинтересован в распаде семьи Пелагеи
09:48
Вылетевший в Москву лайнер подал сигнал тревоги из-за анонимной угрозы
09:42
Сияет от счастья: Брэд Питт с Дженнифер Энистон милуются в открытую
09:33
В России подскочили цены на йод
09:08
Новые детали второй беременности Анны Курниковой
09:05
Хилькевич приперта к стенке из-за смертельного коронавируса
08:51
На Урале многодетная мать постирала в машинке новорожденного
08:36
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
08:25
Неузнаваем и с другой: появилось фото Чернышева после известия о раке у Заворотнюк
08:19
Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена с дочерью
08:01
Татьяна Лазарева стала жертвой мошенников
06:33
"Длится дольше": Седокова раскрыла прелести утреннего секса
04:27
"Любовь к новому чпокальщику": Милявскую после интимного признания назвали недоразвитой
02:19
Наведет порядок: Поклонскую отправили к слабому Зеленскому
00:15
"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
22:32
Списанную в утиль Пугачеву призвали вернуть
20:07
Потерявшему связь с реальностью Пригожину дали шанс на реабилитацию
17:55
Семь подвенечных нарядов: Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы
17:50
Умер Всеволод Чаплин
17:37
Отец обнародовал фото абсолютно голой Меган Маркл
16:54
Узнавшая о долгах Прилучного Муцениеце сообщила важную новость
16:38
Российская таможня перешла на особый режим работы на границе с Китаем из-за коронавируса
16:28
Прошедшая через испытания жена Харатьяна: Дима меня не отпускает
16:17
На юго-востоке Москвы произошла стрельба
15:29
Приклеила ко лбу: Кудрявцева ошарашила народ после серьезной операции
14:58
Умер основатель петербургского театра "Буфф"
14:19
Пригожин застукал Валерию за странным занятием
13:40
"Вот так вот тебя взасос": Волкова рассказала о связи с Абдуловым
12:56
Известие о смертельном диагнозе добило Кудрявцеву
12:49
Шокирующее фото Андрея Малахова стало сенсацией
11:52
Приватный разговор Галкина об Орбакайте стал достоянием общественности
11:38
"Бить морду ": муж известной певицы взбесился из-за подлой подставы Шепелева
10:53
Перекроили: лицо кардинально изменившейся Пугачевой вызвало оторопь
10:51
"Фу! Надоели!": взбудораженным из-за Заворотнюк напомнили об умирающих детях
10:10
Коронавирус добрался до России? В Москве госпитализировали китайцев с высокой температурой
09:57
День колдунов: названа жуткая опасность 28 января
08:21
Порадуй скотину: необычные приметы на 27 января
06:03
"Стареем": изменившуюся Алсу не узнали после травли
04:29
Брежнева в роскошном наряде показала умопомрачительный разрез
02:35
"Эталон женской красоты": раздетая Литвинова довела россиян до экстаза
00:16
Миронова пожаловалась на трудности материнства
22:24
"Невеста": Дапкунайте в белом платье произвела фурор
20:07
Коронавирус больно ударил по Водяновой
18:29
Дональд Трамп прилюдно сел в лужу
17:47
Зарплата и штрафы: раскрыта подноготная шоу "Дом-2"
17:11
"Потрясение и предательство": жуткому виду запустившего себя Григорьева-Апполонова нашли объяснение
16:55
"Прикрывается трупами": Галкину врезали за гнусную спекуляцию
16:22
Отвергнутый Газманов поставил жесткий ультиматум избраннице
15:52
Лобода похвасталась удивительным раритетным фото
15:06
"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
14:44
Вырезавшая грудь Кудрявцева поделилась неожиданным снимком
14:23
Влез в долги: появились данные о неприятном положении Прилучного
13:53
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
13:27
Высоцкая показала сына-подростка после пропажи
12:48
"Мордой по асфальту таскали": покрасневшая Бузова вызвала ужас
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Коронавирус больно ударил по Водяновой
Брежнева в роскошном наряде показала умопомрачительный разрез
"Невеста": Дапкунайте в белом платье произвела фурор
"Эталон женской красоты": раздетая Литвинова довела россиян до экстаза
Миронова пожаловалась на трудности материнства
"Стареем": изменившуюся Алсу не узнали после травли
Здоровье

Онищенко объявил о наличии лекарства от нового коронавируса

прочитано 175 раз

Бывший руководитель Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил о наличии около 30 препаратов, способных справиться с новым коронавирусом из Китая. Многие из них применяются в борьбе с ВИЧ-инфекцией, сообщает "Эхо Москвы".

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие, как "Индиновир", "Саквинавир". Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса", – сказал Онищенко в интервью радиостанции. 

Автор: 27 января 2020, 21:39

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Ударит с новой силой: планы Путина повергли украинцев в шок
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
Наведет порядок: Поклонскую отправили к слабому Зеленскому

Шоу-бизнес

Распустившегося Домогарова погнали в шею
85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
Бузова ушла в отрыв в день снятия блокады
"Просто клоун!": певец показал обнаженные ягодицы на красной дорожке

Проишествия

Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист

Lifestyle

"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Бизнесмен Роман Авдеев рассказал о съемках фильма о легендарном футболисте
Шоу-бизнес

Всплыли данные о мистической смерти сына Раисы Рязановой

Подробностями поделилась приятельница актрисы
Шоу-бизнес

85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии

Актриса отметила юбилей в одиночестве
Шоу-бизнес

Бесследно пропала актриса Наталья Андрейченко

63-летняя артистка была нездорова
Шоу-бизнес

"Я знаю настоящие факты": подруга о том, кто заинтересован в распаде семьи Пелагеи

Приятельница расставила все точки над i в этой истории

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

На юных россиянок в Германии вылили ушат помоев
Неожиданные подробности жуткой гибели спортсмена с дочерью
"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
"Не девушка, а мечта": Загитова переплюнула Волочкову

Регионы

"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru