Онищенко объявил о наличии лекарства от нового коронавируса

Бывший руководитель Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил о наличии около 30 препаратов, способных справиться с новым коронавирусом из Китая. Многие из них применяются в борьбе с ВИЧ-инфекцией, сообщает "Эхо Москвы".

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие, как "Индиновир", "Саквинавир". Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса", – сказал Онищенко в интервью радиостанции.