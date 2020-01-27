Онищенко объявил о наличии лекарства от нового коронавируса

Бывший руководитель Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил о наличии около 30 препаратов, способных справиться с новым коронавирусом из Китая. Многие из них применяются в борьбе с ВИЧ-инфекцией, сообщает "Эхо Москвы".
"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие, как "Индиновир", "Саквинавир". Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса", – сказал Онищенко в интервью радиостанции.
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Уже начать бояться?!
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Чайка слетел...
Быдлячество это образ мышления, способ общения...