Ученые назвали источник коронавируса

Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса. По мнению специалистов, человек мог впервые заразиться опасным заболеванием от змеи.
Как передает агентство "Интерфакс", специалисты сравнили генетические коды вируса и различных животных. В ходе исследования выяснилось, что самыми близкими к коду вируса являются змеи. В Китае этих животных часто употребляют в пищу.
Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. По последним данным, 17 больных скончались.
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