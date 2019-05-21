Названы средства для активного улучшения работы мозга
Ученые утверждают, что легкие физические упражнения способствуют появлению новых нейронов в центре памяти. В комплексе с антиоксидантной добавкой астаксантином это влияние усиливается. Воздействие антиоксидантов опосредовано нейротрофическим фактором h-LEP (лептин гиппокампа).
Ранее было установлено, что физические упражнения и прием антиоксидантов по отдельности стимулируют память. Это особенно важно для пациентов с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными состояниями.
Новое исследование проводилось на мышах и клеточных линиях человеческого мозга. Его целью было доказать, что одновременное выполнение этих условий повышает эффективность. При этом дефицит уровня лептина у мышей-мутантов отменяет воздействие комбинации упражнений и астаксантина. Это указывает на ключевую роль этого гормона, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
По мнению экспертов, тандем из упражнений и диетических антиоксидантов способствует улучшению когнитивных функций и здоровья. Более того, благодаря этому можно замедлить старение мозга.
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