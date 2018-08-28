Любителей шашлыков предупредили о смертельном риске

Ученые Оксфордского университета рассказали, что мясо, приготовленное на углях, способно убивать людей. Если запекать его на древесных углях, то есть риск, что готовый продукт приобретет разрушающие сердечно-сосудистую систему свойства.

После проведенных исследований эксперты пришли к выводу, что организм подвергается негативному воздействию продуктов сгорания. При этом использование для готовки электричества или газа снижает риск возникновения сердечных заболеваний, передает EG.ru.