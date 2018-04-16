Названа страшная опасность парацетамола

Ученые из Эдинбургского университета в Великобритании нашли новую опасность обезболивающих. Речь идет о парацетамоле и ибупрофене.

Прием этих лекарств во время беременности наносит вред репродуктивной системе плода. В образцах, которые подвергались воздействию одного из двух препаратов в течение недели, уменьшилось количество клеток зародышевой линии, являющихся предшественниками сперматозоидов и яйцеклеток.

По словам ученых, у девочек может сократиться количество яйцеклеток, что приведет к преждевременному наступлению менопаузы. У мальчиков изменения способствуют недостаточному производству сперматозоидов, сообщает MedicalXpress.

Ранее специалисты выяснили, что прием больших доз парацетамола во время самолечения может вызвать серьезные проблемы в работе печени и даже привести к смерти. При этом постоянное увеличение потребления опасного лекарства несет гораздо большую угрозу для здоровья, чем передозировка.

Как писали Dni.Ru, ученые из НИИ экспериментальной и клинической медицины установили связь ожирения и мужского бесплодия. На протяжении нескольких лет они совместно с Новосибирским центром репродуктивной медицины наблюдали за группой пациентов из 570 мужчин 34-40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости. Почти 70% из них страдали от избыточного веса.