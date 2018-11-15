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Здоровье

Резкое потепление вызывает бесплодие у мужчин

Фото: www.globallookpress.com
Британские ученые утверждают, что изменение климата может оказать негативное влияние на способность мужчин производить потомство. Статья была опубликована в одном из зарубежных научных журналов.
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Биологи из Университета Восточной Англии провели эксперимент на жуках булавоусого хрущака. В течение пяти дней они подвергали насекомых воздействию температуры, которая была выше обычной на пять-семь градусов. Исследователи обнаружили, что после первой волны тепла количество потомков, которые могут производить самцы, уменьшилось в два раза.

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Пиво исчезнет из-за глобального потепления

Затем они решили повторно поместить жуков в такие же условия уже на десять дней. После эксперимента все самцы булавоусого хрущака практически потеряли фертильность. Любопытно, что жара не оказала никакого эффекта на способность самок производить потомство.

Ранее ученые из Калифорнийского университета заявили, что из-за глобального потепления под угрозой окажется все пиво на земле. Они утверждают, что урожайность ячменя сильно пострадает от смены климатических зон и колебания температуры. Это может значительно уменьшить поставки пива и повлиять на его цену по всему миру.

В то же время исследователи обнадежили, что это еще не конец для хмельного напитка. Повышение температуры в Поволжье и на Урале, а также в некоторых районах Соединенных Штатов, наоборот, приведет к созданию всех необходимых условий для произрастания ячменя. 

Автор: Полина Крылова15 ноября 2018, 11:30

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