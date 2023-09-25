Объявлено о повышении пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году

В следующем году пенсии для неработающих пенсионеров повысят на 7,5%. Об индексации выплат сообщает "Царьград". Как пишет издание, средний размер пенсий по России составит 23,4 тысячи рублей. То есть выплаты увеличатся примерно на 1,6 тысячи рублей.

Доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметила: размер индексации пенсий зависит от уровня инфляции, который прогнозирует Минэкономразвития. Выплаты увеличат для 40 миллионов человек, рассказала эксперт.