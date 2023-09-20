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Среда 20 сентября

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Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Индексация пройдет в 2024 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое после вступления в должность заседание президиума правительства столицы. На повестке дня оказались ключевые программы развития города.

Среди обсуждаемых тем была социальная поддержка москвичей. Собянин дал поручение правительству провести индексацию городской доплаты к пенсии в 2024 году.

Также на заседании обсуждались вопросы реконструкции поликлиник и школ, развития программ "Мой район", "Московское долголетие" и других. Мэр поручил ускорить строительство новых линий метрополитена и реализацию программы реновации.

В 2022 году центры московского долголетия посетили более миллиона раз. Это рекордный показатель за всю историю проекта.

20 сентября 2023, 16:20
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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