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Собянин: Количество электромобилей в Москве за восемь лет выросло в 20 раз

Собянин: Количество электромобилей в Москве за восемь лет выросло в 20 раз
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В столице установили более трех тысяч зарядных станций.

Развитие электротранспорта стало одним из основных факторов улучшения экологической ситуации в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что за последние восемь лет количество зарегистрированных в Москве электромобилей увеличилось в 20 раз. Установлено около 3,2 тысячи зарядных станций для такого транспорта, из них 200 появилось в рамках программы "Энергия Москвы".

"Дополнительно на улицах города установим 250 новых ЭЗС, у которых есть очевидное преимущество — быстрая зарядка", – рассказал Собянин.

По словам мэра, столица помогает владельцам электротранспорта. Они освобождены от транспортного налога и могут пользоваться городскими парковками бесплатно.

Установленные столичным Департаментом транспорта зарядные станции интегрированы в мобильное приложение "Московский транспорт". Водители имеют возможность бронировать и активировать зарядные сессии. Автомобиль можно подзарядить за 30-40 минут.

Собянин ранее сообщил, что московское предприятие разработало зарядную станцию для электромобилей на основе отечественного программного обеспечения. Одновременно можно заряжать три автомобиля. В год планируется выпускать более 500 устройств.

10 августа 2023, 14:05
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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