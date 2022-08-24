В Москве начали выпускать оборудование для промышленной 3D-печати

В инженерном центре группы компаний "Лазеры и аппаратура" запустили серийное производство нового аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати. Установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, титана, алюминия и других материалов.

