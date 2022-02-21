Иван Сухиасов: Участники крипторынка поддерживают инициативу Минфина о легализации отрасли

После нашумевшего в начале года заявления директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, выступившей с предложением о запрете использования Российской финансовой инфраструктуры для операций с цифровыми валютами и запрете майнинга на территории РФ, прошло несколько недель бурных обсуждений о будущем криптовалютной индустрии в России.



Изначально представлялось, что позиция ЦБ будет подвержена критике, поскольку в начале 2021 года вступил в силу ФЗ "О цифровых финансовых активах", который дал законодательное определение не только цифровым валютам, но и деятельности, связанной с выпуском и обращением цифровых финансовых активов на территории России – наметилось рождение новой отрасли экономики и финансов. Возник резонный вопрос: сменится ли вектор легализации и контроля на обратный вектор полного запрета и введения санкционных мероприятий и наказаний?

С этим вопросом мы обратились к Ивану Сухиасову – руководителю компании УМНУС, одному из лидеров в своей отрасли в России.

Он отметил, что запрет не является логичным ходом по сравнению с легализацией и контролем, которые позволят пополнять бюджет, дадут дополнительный инструмент населению и бизнесу для хранения и преумножения активов с минимальным операционным участием.

В последующем Государственная Дума и Минфин России выступили с инициативой по легализации криптовалют и установлению правил их обращения на территории России, в связи с чем была представлена концепция, согласно которой планируется "выведение из тени" владельцев криптовалют, установление контроля за ее обращением, установление порядка налогообложения доходов крипто-инвесторов.

По словам Ивана Сухиасова, в качестве основных направлений регулирования и контроля можно выделить:

Идентификацию участников операций обмена цифровых валют;

Проверка операции с цифровой валютой в целях выявления возможной связи с незаконной деятельностью;

Создание операторов обмена цифровых валют, обладающих собственными информационными системами, позволяющими совершать операции по отчуждению, приобретению, хранению цифровых валют;

Интеграция разработки Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн" с программными средствами, используемыми операторами обмена цифровых валют;

Обязывание иностранных криптовалютных бирж открыть официальное представительство в России и обеспечить техническую интеграцию системы обмена цифровых валют в соответствии с требованиями российского законодательства;

Ранжирование участников криптовалютного рынка на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов;

Доработка законодательной базы. Внесение изменений и поправок в Налоговый кодекс РФ, КоАП РФ, Уголовный Кодекс РФ, ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Юрист компании УМНУС Александр Замковой ожидает, что 18 марта появится текст законопроекта, который внесет ясность и определит вектор дальнейшего развития крипто-индустрии в России. Уже на сегодняшний день стало понятно, что законодательного запрета ждать не стоит, несмотря на появляющуюся время от времени информацию о предстоящих запретах, ранее неурегулированной индустрии придадут правовой статус. Осталось только дождаться конкретных цифр и сроков.

Также руководитель компании УМНУС отмечает, что Министерство финансов одно из наиболее прогрессивных структур, которое поддерживало и поддерживает идею легализации цифровых валют в России. Стоит надеяться, что предложенная концепция приобретет лояльную для участников рынка криптовалют правовую оболочку, которая побудит участников индустрии выйти из тени, отчитаться о наличии активов, платить посильные налоги и иметь доход от деятельности.

При отсутствии контроля индустрия криптовалют оставляет ряд широких возможностей для расчетов в теневой сфере бизнеса. Однако подавляющее большинство участников рынка не имеет намерений финансировать терроризм, давать взятки должностным лицам, либо приобретать запрещенные к обороту в России товары.

Иван Сухиасов уверен, что основной интерес криптовалютной индустрии – это получение стабильного высокого дохода с минимальным операционным участием инвесторов. Указанную модель инвестиций необходимо сохранить и оберечь от непомерно высоких налоговых обременений, при этом обеспечив безопасность и должный контроль.

"На наш взгляд. Минфин выбрал прогрессивный вектор, который позволит открыть в России новые отрасли экономики, отличные от сырьевой, развить наукоемкие отрасли на базе недорогих энергетических ресурсов, которые не используются в полной мере", – говорит Сухиасов.

Подведем итоги: В настоящее время участникам криптовалютного рынка и майнинга стоит подготовиться к введению регуляторных мер. Для просчета окупаемости вложенных средств и инвестиций целесообразно "закладывать" налоговую нагрузку, которая возникнет при каждом случае конвертации цифровой валюты в традиционную фиатную. На сегодняшний день у налоговых органов отсутствует информация об открытых российскими компаниями и физическими лицами криптовалютных кошельках и осуществляемых операциях по ним.

Контролирующие органы пошли по пути побуждения участников индустрии к подаче сведений о праве на цифровую валюту, обороте валюты и остатке, а также отчета по операциям с валютой, если оборот по поступлению или списанию валюты на календарный год превышает 600 тысяч рублей. Отчет и сообщение должны быть представлены в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2022 года.