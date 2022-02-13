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Экономика
Власти Москвы проверят корректность счетов за отопление в Коптеве

Власти Москвы проверят корректность счетов за отопление в Коптеве

Столичный департамент ЖКХ проведет проверку обоснованности начислений от частных управляющих компаний в районе Коптево. Жители пожаловались на многотысячные счета за отопление.
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"В ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями", – сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

Корректировка платежей за отопление ведется в соответствии с требованиями законодательства. В платежных документах действует принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема.

По итогам года стоимость корректируется до фактического объема поставленной тепловой энергии.

Департамент ЖКХ Москвы проведет проверку по поводу выставленных жителям Коптева счетов.

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Фото: Mos.ru
Автор: 13 февраля 2022, 20:12 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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