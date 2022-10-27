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Экономика
Московские IT-компании представили разработки на выставке в Дубае

Московские IT-компании представили разработки на выставке в Дубае

В международной выставке Gitex в Дубае приняли участие 30 московских IT-компаний. Предприниматели представили разработки под брендом Made in Moscow и провели переговоры с представителями деловых кругов.
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В этом году на Gitex было представлено в два раза больше компаний из Москвы, чем в 2021-м. Предприниматели провели более 500 встреч с представителями бизнеса, государственных структур и банков, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Для московских компаний Объединенные Арабские Эмираты – один из самых перспективных рынков. В прошлом году объем неэнергетического экспорта российской столицы в ОАЭ показал семикратный рост – до 34,9 миллиарда рублей

В этом году городские предприятие представили системы обратной связи и онлайн-мониторинга в строительстве, 3D-принтеры и интерактивных роботов. Московский экспортный центр финансировал всю деловую часть программы. Об этом сообщает портал mos.ru.

Московский экспортный центр уже на протяжении пяти лет помогает столичным компаниям принять участие в Gitex.

Напомним, что получить помощь от Московского экспортного центра в поиске деловых партнеров могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Им необходимо быть зарегистрированными в столице не менее полугода, не находиться в стадии банкротства и не иметь задолженностей.

Отправить заявку на поиск партнеров можно на сайте Московского экспортного центра.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/mos.ru
Автор: 27 октября 2022, 12:23 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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