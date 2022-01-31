СМИ: Великобритания введет санкции против российских энергокомпаний

Газета The Times со ссылкой на источник в британском кабинете министров сообщает, что Великобритания в ближайшие дни опубликует новые пакеты санкций против российских энергетических компаний на случай вторжения вооруженных сил РФ на Украину.
Помимо этого, ограничения коснутся юридических и физических лиц, имеющих важное значение для руководства РФ. Они не смогут въезжать на территорию Британии и стран содружества. Как сообщает телеканал "360", ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что власти внесут поправки в законодательство, чтобы иметь возможность расширить санкционные списки.