Кого коснется налог на вклады

Что ожидает владельцев вкладов в этом году.

В этом году россиян может коснуться новый налог на вклады. Произошло это по причине увеличения тарифа Центрального банка, из-за чего произошел рост ставок всех банков. Это коснется тех, кто имеет задаток от семисот тысяч рублей. Об этом сообщает канал "360" со ссылкой на Лидию Каширину, которая является заместителем директора розничных клиентских решений Росбанка.

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По словам Федеральной налоговой службы, при расчете налогов не имеет значения размер вкладов. Важным является сумма уплаченных процентов с учетом вычета. Также в налоговой службе отметили, что взимать сбор будут и с тех, у кого различие между прибылью по депозитам свыше сорока двух тысяч рублей.

Стоит отметить, что в этом месяце планируется индексация таких социальных выплат, как пенсии и пособия по уходу за детьми. Обещают, что россияне теперь будут получать больше. Так, материнский капитал будет рассчитан по реальной инфляции, а не прогнозируемой. За первого ребенка семья сможет получить выплату в размере около пятисот тысяч рублей. Также будут отменены бумажные больничные листы, а отводы от вакцинации будут учитываться на федеральном уровне.