Эксперты поддержали идею Шойгу построить крупные города в Сибири

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить несколько научно-промышленных центров – крупные города с населением до миллиона человек. По словам главы ведомства, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности. Российские эксперты оценили предложение генерала армии.

Политолог Алексей Мухин считает идею Сергея Шойгу мощной и рациональной, потому что в России, как отметил эксперт, активно используются ресурсы Сибири. По его мнению, инфраструктурный и экономический рывок в развитии этого региона невозможен без перемещения в него штаб-квартир госструктур и крупных компаний. "Идея Шойгу о крупных городах в Сибири и на Дальнем востоке обязательно оптимизирует баланс российской экономики, излишне перекошенной в сторону Москвы", – уверен Мухин.

С ним согласен и журналист Алексей Мартынов. Эксперт считает, что проект, озвученный министром обороны, привлечет крупнейших инвесторов, в первую очередь, своим масштабом и дерзостью. "Безусловно, современные технологии и ресурсы позволяют возвести несколько современных мегаполисов в кратчайшие сроки", – написал публицист на своей странице в "Фейсбук".

Комментируя идею Шойгу, политолог-американист Сергей Судаков отметил, что США всегда перезапускали свою экономику, реализуя крупные инфраструктурные проекты. Мол, в Америке во время выхода из Великой депрессии появились новые трассы и города. "Нужно не бояться масштабных инфраструктурных проектов, когда они имеют четкое экономическое обоснование", – поделился точной зрения эксперт с своем телеграм-канале.

Экономист Михаил Делягин тоже положительно смотрит на предложение министра обороны о строительстве в Сибири крупных городов. В пример он привел Санкт-Петербург. Он напомнил, что в преддверие 300-летия города по инициативе тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко туда были перенесены прибыльные центры крупнейших российских корпораций. "И едва ли не лежавший в руинах после кошмара 90-х город расцвел на глазах! То же самое должно произойти с Сибирью, Забайкальем и Дальним Востоком", – написал эксперт на своем официальном сайте.

По мнению экономиста Никиты Кричевского, в этом вопросе не стоит говорить о нехватке денег в России. Он отметил, что в стране средства на строительство новых городов есть. Также эксперт уверен: проблем с привлечением инвестиций во время реализации масштабного проекта не будет. "Рациональность идеи Шойгу еще и в том, что новые и (что более важно) современные города будут построены с нуля, с заранее принятым градостроительным планом", – высказался экономист.

Те, кто пытается критиковать идею Шойгу, либо мыслят нерационально, либо отрабатывают политический заказ в преддверии выборов в Государственную думу, ведь министр обороны возглавил список "Единой России". Так считает журналист Армен Гарпарян. "Отсюда и возня в СМИ вокруг его предложений, которую, к слову, устраивают люди со своеобразной репутацией", – заключил публицист.