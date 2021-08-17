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Экономика
Москва укрепила позиции в рейтинге инновационных городов

Москва укрепила позиции в рейтинге инновационных городов

Российская столица поднялась в рейтинге Tech Cities of the Future. В него входят города с наиболее благоприятными условиями для инвестиций в технологии и развития инновационных стартапов.
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Рейтинг составлен аналитическим агентством fDi Intelligence. Перечень включает 76 европейских городов.

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Москве удалось улучшить позиции даже в условиях пандемии, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он напомнил, что в городе действуют меры поддержки бизнеса.

"Например, предоставление земельных участков под строительство промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов", – пояснил чиновник.

По его словам, реализация масштабных инвестиционных проектов создаст свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест.

"В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс", – перечислил Ефимов.

Ранее российская столица вошла семерку самых умных городов мира по данным престижного международного рейтинга Intelligent Community Awards. Также Москва стала лидером рейтинга инновационного развития регионов.

Международная консалтинговая компания McKinsey включила Москву в топ-3 городов с лучшей транспортной системой. Столица добилась высоких результатов благодаря расширению метро, строительству МЦД и выделенных полос для общественного транспорта, пояснили аналитики.

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 17 августа 2021, 16:02 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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