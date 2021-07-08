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Экономика
Россиянам вернут деньги за оплату газификации при одном условии

Россиянам вернут деньги за оплату газификации при одном условии

Согласно данным "Газпрома", было заключено около 28 тысяч договоров на газификацию.
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В среду, 7 июля, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В нем принял участие вице-премьер Александр Новак. Он сделал важное заявление, касающееся программы газификации.

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Новак сообщил, что россиянам вернут денежные средства по договорам на газификацию, которые были внесены после 21 апреля 2021 года и до того, как вступил в силу документ о бесплатной газификации.

Вице-премьер также рассказал, что сроки бесплатного подключения домов к газу определят к 1 августа 2021 года. Этим вопросом займутся главы регионов, которые попали в программу ускоренной догазификации.

Напомним, выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин поручил правительству подготовить план газификации. Тогда президент России отметил, что жители страны не должны платить за подключение к газовым сетям. Закон о "социальной газификации" был подписан в прошлом месяце.

До 2023 года газ должен прийти к тем участкам, от которых до уже существующей трубы не более 200 метров. Согласно плану, газификация страны завершится до 2030-го, достигнув максимально возможных технически 82,9%.

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Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Автор: 8 июля 2021, 10:54 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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