Минсельхоз ищет способы стабилизировать цены на овощи

Власти намерены разобраться с ситуацией роста цен на овощи из открытого грунта.

Резкое повышение цен на продукты заметили не только простые россияне. Ранее внимание на эту ситуацию обратил сам глава государства – он отметил, что в стране сейчас особо остро стоит вопрос о росте цен на такие овощи, как картофель, лук, капуста, свекла и морковь.

Теперь Минсельхоз стал искать способы снижения стоимости овощей. В ведомстве провели заседание, на котором обсуждалось, что можно предпринять в данной ситуации. Замминистра Джамбулат Хатуов отметил, что сейчас в нашей стране больше половины открытого грунта реализуется через трейдеров и посредников. Эту ситуацию надо менять, так как она негативно отражается на розничной стоимости выращенных таким образом овощей.

Чиновник поручил увеличить количество сельско-хозяйственных ярмарок по всей стране, а также обратил внимание местных органов управления аграрно-промышленного комплекса на то, что им необходимо решить проблему логистики – об этом сообщил телеканала "360".

Также в Минсельхозе выразили готовность поддержать меру по увеличению компенсации части затрат на создание овощехранилищ в таких регионах, как Дальний Восток и Арктика.

Напомним, что ранее о способах сдержать рост цен на продукты заговорили также депутаты от партии "Единая Россия".

