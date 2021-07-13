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Экономика
Заявление на школьную выплату через "Госуслуги" подали 4,5 миллиона родителей

Заявление на школьную выплату через "Госуслуги" подали 4,5 миллиона родителей

Согласно новым данным, денежными средствами в преддверии нового учебного года будут обеспечены семь миллионов детей. Ожидается, что количество таких школьников увеличится.
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Весной президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Глава государства уточнил, что родители смогут получить деньги до сентября, чтобы они смогли подготовить детей к новому учебному году.

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Согласно данным Минтруда, на эту выплату могут претендовать около 17 миллионов семей. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в электронном виде через портал "Госуслуги", обратиться в МФЦ "Мои документы", отделение Пенсионного фонда или органы соцзащиты.

Во вторник, 13 июля, в Минцифры сообщили, что 4,5 миллиона родителей (а это почти семь миллионов детей) подали заявление на школьную выплату через портал "Госуслуги". Первые уведомления о возможности получить новую выплату стали приходить гражданам уже 11 июля, хотя предполагалось, что начнет происходить 15-го числа.

В министерстве напомнили, что 12,5 миллиона родителей, которые зарегистрированы на сайте "Госуслуги", получили рассылку с предзаполненными документами на школьную выплату. Им нужно было зайти в личный кабинет, проверить корректность данных и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Также известно, что крупные банки (например, Сбербанк, Альфа-банк, Почта Банк) предложили клиентам дополнительные бонусы, если люди откроют у них счет, на который перечислят выплату.

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Фото: John Rowley / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 20:24 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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