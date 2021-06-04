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Экономика
"ЕР" помогает регионам выполнять поручения президента по развитию инфраструктуры

"ЕР" помогает регионам выполнять поручения президента по развитию инфраструктуры

В пятницу, 4 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась стратегическая сессия партии "Единая Россия".
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По мнению секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов. В ходе рабочих поездок политик ознакомился со многими проектами, поэтому партия обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать их на федеральном уровне.

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На стратегической сессии ЕР было отмечено, что регионам пора приступить к подготовке заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. Партия поможет им в этом.

Зампред Правительства Марат Хуснуллин сообщил, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдаваться на 15 лет по ставке не более 3% годовых. Эти средства можно будет использовать на инженерную, коммунальную, социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции, общественный транспорт и объекты, которые создают рабочие места.

Губернатор Севастополя, секретарь реготделения "Единой России" Михаил Развожаев подчеркнул, что социальная инфраструктура остается такой же важной, как и масштабные проекты. По его словам, члены партии, обсуждая проект бюджета на 2021-2023 годы, добились двукратного увеличения расходов на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов в сравнении с прошлым годом — с одного до двух миллиардов рублей.

К слову, партия работает и над обновлением уже существующих объектов. Например, в Кемеровской области по программе "Моя новая школа" здания учебных заведений старше 50 лет переформатируют под современные реалии. Глава региона Сергей Цивилев заметил, что это втрое дешевле, чем построить новую школу, а работы занимают менее года.

Также в регионах актуальной остается программа расселения из аварийного жилья. По мнению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, решить проблему поможет деревянное домостроение. Несколько компаний в регионе уже дали понять, что они готовы включиться в этот вопрос, сообщил глава.

Губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров напомнил, что граждане заинтересованы в развитии городских территорий – не только парков и скверов, но и дворов. Весной в голосовании ЕР и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 10 миллионов человек. Программа формирования комфортной городской среды, которую сейчас реализует правительство, выросла из партпроекта "Городская среда".

Все темы, которые обсудили во время стратегической сессии в рамках ПМЭФ, являются тезисами послания президента, отметил политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" Дмитрий Бадовский.

"Речь идет о том, что партия в настоящее время помогает и Правительству, и регионам в реализации задач, поставленных главой государства. Для этого требуются и законодательные решения на федеральном и региональном уровне, и другие организационные вопросы — в том числе, обсуждение всех этих проектов с обществом", – заключил Бадовский.

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Фото: er.ru
Автор: 4 июня 2021, 20:28 Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник

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