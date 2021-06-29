Путин на съезде "ЕР" поручил выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог

На съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия" президент Владимир Путин предложил выделить дополнительные средства на ремонт дорог в регионах. Правительство России выделило 30 миллиардов рублей. Речь идет о ремонте автодорог по всей стране.
Средства получат Республика Крым, Приморский край, Сахалинская, Московская, Челябинская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская области и другие регионы России.
В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул, что деньги важно перечислить субъектам как можно скорее, чтобы ремонт дорог произвели уже летом или в начале осени, пока стоит хорошая погода. По словам Владимира Путина, это оптимальный период для проведения качественных дорожных работ.
Согласно постановлению Правительства, деньги будут зачислены в Росавтодор, который обязан в течение месяца заключить соглашения о межбюджетных трансфертах с регионами. Контроль за эффективным использованием денег будет также осуществлять ведомство. Об этом сообщается на сайте партии "Единой России".
Также на съезде российский президент озвучил меры поддержки малообеспеченных семей с детьми и другие важные социальные задачи, которые стоят перед Правительством.
В целом, по словам президента, работа партии во многом направлена на то, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми, а также существенно повысить достаток российских семей, доходы граждан.
XX съезд партии "Единая Россия" состоялся 19 июня в Москве.
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