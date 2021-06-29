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Экономика
Путин на съезде "ЕР" поручил выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог

Путин на съезде "ЕР" поручил выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог

Президент Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" поручил выделить огромную сумму на ремонт дорог почти во всех субъектах.
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На съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия" президент Владимир Путин предложил выделить дополнительные средства на ремонт дорог в регионах. Правительство России выделило 30 миллиардов рублей. Речь идет о ремонте автодорог по всей стране.

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Средства получат Республика Крым, Приморский край, Сахалинская, Московская, Челябинская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская области и другие регионы России.

В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул, что деньги важно перечислить субъектам как можно скорее, чтобы ремонт дорог произвели уже летом или в начале осени, пока стоит хорошая погода. По словам Владимира Путина, это оптимальный период для проведения качественных дорожных работ.

Согласно постановлению Правительства, деньги будут зачислены в Росавтодор, который обязан в течение месяца заключить соглашения о межбюджетных трансфертах с регионами. Контроль за эффективным использованием денег будет также осуществлять ведомство. Об этом сообщается на сайте партии "Единой России".

Также на съезде российский президент озвучил меры поддержки малообеспеченных семей с детьми и другие важные социальные задачи, которые стоят перед Правительством.

В целом, по словам президента, работа партии во многом направлена на то, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми, а также существенно повысить достаток российских семей, доходы граждан.

XX съезд партии "Единая Россия" состоялся 19 июня в Москве.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 29 июня 2021, 16:48 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник
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