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Экономика
Кириенко назвал неизбежными общемировые правила для IT-гигантов

Кириенко назвал неизбежными общемировые правила для IT-гигантов

Мировое сообщество будет устанавливать единые правила развития интернет-пространства, считает первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко. В рамках ООН создана дорожная карта по цифровому сотрудничеству с перечнем шагов, отметил он.
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Необходимы понятные правила функционирования интернет-гигантов, такие компании должны соблюдать права и свободы граждан, подчеркнул Кириенко. "Они должны обеспечивать защиту персональных данных, используя большие данные, которые по сути своей принадлежат самим пользователям, они должны соблюдать правила использования этих данных", – сказал он.

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Кириенко считает корректными меры Роскомнадзора в отношении Twitter. С 10 марта регулятор начал замедлять социальную сеть на территории России из-за неудаления запрещенной информации. После этого платформа начала блокировать такой контент.

"Почему нельзя было делать это раньше? Почему надо было ждать, чтобы возникала необходимость у государства защищать своих граждан? Здесь не может быть компромиссов, мы не можем не защитить детей от суицида и наркотиков", – сказал первый замглавы АП.

Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com

По его словам, Россия будет добиваться соблюдения крупными IT-компаниями своего законодательства.

"Мы найдем способы пояснить это тем, кто из иностранных компаний пока этого не понимает", – добавил он.

Российская IT-отрасль и законодательство в сфере интернета – одни из самых либеральных в мире, убежден Кириенко. В нашей стране открытый рынок, нет ограничений для платформ, напомнил он. Кириенко выступил против цензуры со стороны крупных интернет-компаний.

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 14:08

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