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Экономика
Цены на масло в России установили исторический рекорд

Цены на масло в России установили исторический рекорд

Стало известно, что ценовой сегмент подсолнечного масла значительно сдвинулся. О кардинальных изменениях заявил генеральный директор российского агрохолдинга "Русагро" Максим Басов.
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Выяснилось, что цены на подсолнечное масло стремительно растут и достигают рекордных значений. По словам специалистов, подобные перемены связаны с серьезными проблемами российского агропромышленного комплекса.

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LIFE сообщает, в данных агрохолдинга зафиксировано, что в декабре 2020 года средняя цена на подсолнечник составляла 38 рублей за килограмм без НДС, в январе же она выросла до 40 рублей.

"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов. Цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за последние 200 лет", – встревоженно заявляет Басов.

Статистика показывает, что уже в феврале стоимость килограмма подсолнечника достигла 44 рублей, а в марте — 47. Как отметил директор российского агрохолдинга "Русагро", весьма логично, если с нового сезона правительство страны, введет пошлину на экспорт масла.

Максим Басов добавил, что на данный момент комплекс обеспечен подсолнечником на целый сезон. Дирекция "Русагро" не сдается и официально заявляется о предпринимательских планах: они намерены зарабатывать. Даже при установленной цене 52–54 рубля на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов позволяет получать соответствующую прибыль.

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Фото: H.T. Manfred Zimmermann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 09:09 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Гость661419
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Плешивый бункерный дед сказал,что состояние экономикиудовлетворительное,а инфляция в пределах нормы!Лживое отродье!
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