"Где деньги, Зин?": Путин удивился низким заплатам молодых ученых из Новосибирска

Ученая из Новосибирска рассказала Владимиру Путину, что зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц, работая на полную ставку. Президент России поинтересовался, какой средний уровень заработной платы в области. Министр финансов ответил главе государства: "39 тысяч".
Путин знает о том, что молодые ученые должны получать надбавку 210% от среднего уровня заработной платы по региону, поэтому посчитал: они должны зарабатывать порядка 80 тысяч рублей. "Где деньги, Зин?", – спросил Владимир Владимирович у Антона Силуанова.
Президент поручил министру финансов, а также министру науки и высшего образования Валерию Фалькову заняться этим вопросом. Также российский лидер посоветовал молодой ученой обращаться в Администрацию президента, если у нее возникнут проблемы из-за откровенного разговора о низких зарплатах.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали об индексации пенсий работающим гражданам. Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об увеличении выплат до 1 февраля 2021 года. Пока эта тема находится на стадии обсуждения.
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