В России цены на электроэнергию побили пятилетный рекорд: названа причина

Цены на электроэнергию в России выросли до максимальных значений за последние пять лет. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время стоимость только продолжит увеличиваться.



Согласно данным "Совета рынка", одноставочная цена оптового рынка в европейской части России и на Урале выросла на 3,4% до 2,54 тысячи рублей за один мегаватт-час, в Сибири – на 0,6% до 1,78 тысячи рублей за один мегаватт-час.

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Отметим, что одноставочная стоимость включает в себя два элемента: цену на электроэнергию за сутки вперед и стоимость мощности. За 2020 год электроэнергия подешевела, а мощность, наоборот, подорожала.

По прогнозам регулятора, в этом году цены на электроэнергию вновь вырастут. В европейской части страны и на Урале ожидется подорожание на 3,8%, а в Сибири – на 13,4%, сообщает "Коммерсантъ".

Увеличение стоимости прокомментировал представитель инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев. В разговоре с РИА Новости он отметил, что это связано со снижением спроса.



"Такой у нас рынок: спрос снижается, а количество денег, которое должно попасть генераторам, неизменно", – объяснил эксперт.

Замминистра энергетики Павел Сниккарс рассказал, что рост оптовых цен на электроэнергию никак не повлияет на тарифы для населения. По его словам, стоимость полностью регулируется государством.



Ранее "Дни.ру" написали, что около одного миллиона электронных счетчиков могут оказаться вне закона. Дело в том, что используемый в системах зарубежный стандарт передачи данных не входит в список допустимых. Эксперты предупредили граждан, что замена приборов может привести к росту тарифов.