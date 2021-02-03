Какую прибавку к пенсии могут получить работающие россияне

Власти приостановили индексацию пенсий работающих россиян с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда. С тех пор общественные организации не раз поднимали вопрос о возобновлении ежегодного повышения выплат.
Активно об индексации заговорили в конце прошлого года. После встречи с главой Федерации независимых профсоюзов президент Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об увеличении выплат до 1 февраля 2021 года. Пока эта тема находится на стадии обсуждения.
Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская сообщила, что в конце января в Госдуму поступил законопроект об обязательной индексации пенсий не реже раза в год. Согласно документу, страховая пенсия будет повышаться как для работающих, так и для неработающих россиян.
Также в проекте говорится о выплате недополученных сумм в период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года. Следовательно, если закон будет принят, то пенсии работающих граждан будут проиндексированы не только в этом году, но и за все предыдущие, передает Life.ru.
Точную сумму прибавки пока назвать нельзя. Она будет зависеть от выбранного варианта выплат и графика введения индексации. Глава информационно-аналитического центра "Телетрейд" Сергей Лысаков допустил, что прибавка для работающих пенсионеров может составить около тысячи рублей в месяц.
Ранее "Дни.ру" рассказали, кто в России имеет право получать пенсию в двойном размере. По словам юриста Артема Баранова, на повышенные выплаты могут претендовать ветераны ВОВ, военные и члены их семей (если глава семьи погиб на службе) и другие. Подробности Вы можете прочитать в специальном материале.
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