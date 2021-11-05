Иностранцев в России предупредили об обнулении пенсий

Деталями поделилась заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Она поведала, что Пенсионный фонд России (ПФР) завершает выплаты на основании официальных бумаг от правоохранительных органов, которые не каждый раз доходят своевременно.
Вместе с тем экономист отметила, что формируется общий реестр данных о населении. И с 2023 года иностранцам, у которых истек вид на жительство (ВНЖ), прекратят выдавать пенсии в России.
О необходимости вида на жительство для получения пенсий гражданам других государств Верховный суд сообщил в начале нулевых годов. Также сотруднику нужно быть официально оформленным на работу не менее полугода непрерывно, а наймодателю — платить страховые взносы за сотрудника.
Напомним, ранее в Совете Федерации рассказали, что в бюджете страны на будущий год будет учтено повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому. Речь идет о базовом уровне инфляции. Как писали "Дни.ру", ранее глава государства Владимир Путин пообещал повысить пенсии в России, оклады военнослужащим и стражам порядка.
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