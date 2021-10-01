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Экономика
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре

1 октября в России отмечают День пожилого человека. В связи с этим событием многим пенсионерам дают разовые выплаты.
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Решение о дополнительных выплатах пенсионерам к празднику принимается на уровне региональных правительств. Список регионов, принявших подобное решение, довольно большой. При этом суммы выплат в разных субъектах могут различаться.

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В Ярославской области ко Дню пожилого человека неработающие пенсионеры ежегодно получают 500 рублей. В Рязанской области такую же сумму в беззаявительном порядке получают лица, достигшие возраста 90 лет.

В Нижегородской области эта сумма вдвое больше, однако право на ее получение имеют инвалиды ВОВ и лица, ставшие в несовершеннолетнем возрасте узниками концлагерей и других мест ограничения свободы, организованных фашистами. Несколько меньшие суммы в том же регионе положены участникам ВОВ и нетрудоспособным одиноким вдовам покойных бойцов.

В Челябинской области праздничная выплата положена нескольким категориям пенсионеров, и ее размер составляет 700 рублей. В Ненецком автономном округе некоторые пожилые люди и вовсе могут получить до 10 тысяч рублей.

Подобное единоразовое пособие не предусмотрено на уровне федерального законодательства. Тем не менее, региональные правительства стараются поддержать пенсионеров, исходя из своих возможностей – общий курс на повышение социальных выплат уже задан. Также единовременные выплаты ко Дню пожилого человека уже установлены на уровне многих муниципалитетов – об этом сообщил Life.

Ранее "Дни.ру" сообщали о повышении пенсий для россиян с 1 октября.

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Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 10:34 Источник: Life ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Василий
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Позор!!!! Это издевательство!!!
Василий
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<цензура>!!!
...
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позор позорный кричать на всех каналах об увеличении размера пенсии,а приходит увеличенная пенсия,а там +24 рубля10 копеек.вот это позор покруче...о таких увеличениях много писали не возмущенные,а очень обиженные пенсионеры...
Гость869397
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Не позорились бы своими выплатами в 500 руб. Кроме как издевательством сие не назовешь.
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