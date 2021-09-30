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Экономика
Зарплаты сотрудников ПФР стремительно выросли

Зарплаты сотрудников ПФР стремительно выросли

За время пандемии некоторые чиновники из Пенсионного фонда сумели чуть ли не вдвое увеличить свои доходы.
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Проводя пенсионную реформу, представители Минфина говорили об ощутимом увеличении пособий для пенсионеров, однако на деле гораздо более солидную прибавку получили те, кто эти пенсии начисляет. При этом даже коронавирусные ограничения и сложная экономическая обстановка не оказали негативного влияния на доходы сотрудников Пенсионного фонда, как это произошло во многих других областях.

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Корреспонденты Life произвели подсчет и выяснили, что за два года зарплаты чиновников из центрального аппарата ПФР выросли на 54%. В регионах повышение составило около 20%. Что касается самих пенсионеров, то их доходы растут в четыре раза медленнее.

Нельзя сказать, что у пенсионщиков в пандемию прибавилось работы. В период самоизоляции эти чиновники, как и все остальные россияне, находились дома и трудились в удаленном режиме. При этом вследствие увеличения пенсионного возраста и пандемии самих пенсионеров в стране убавилось почти на полтора миллиона, а никаких значительных сокращений в ряду работников ПФР так и не произошло.

Также стоит отметить, что работа ПФР часто получает нарекания. Многие люди жалуются на неправильные расчеты пособий, ошибки при присвоении СНИЛС и внезапную потерю рабочего стажа в документах. Однако все это не влияет на доходы сотрудников ПФР.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Пенсионном фонде разъяснили порядок увеличения пенсий.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 10:05 Источник: Life ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Василий
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Жулики, воры, хапуги! Гнать их надо! Придумали прокладку для воровства!! Это все наша система и все те , кто к ней причастен!!!!
1

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