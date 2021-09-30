Зарплаты сотрудников ПФР стремительно выросли

За время пандемии некоторые чиновники из Пенсионного фонда сумели чуть ли не вдвое увеличить свои доходы.

Проводя пенсионную реформу, представители Минфина говорили об ощутимом увеличении пособий для пенсионеров, однако на деле гораздо более солидную прибавку получили те, кто эти пенсии начисляет. При этом даже коронавирусные ограничения и сложная экономическая обстановка не оказали негативного влияния на доходы сотрудников Пенсионного фонда, как это произошло во многих других областях.

Корреспонденты Life произвели подсчет и выяснили, что за два года зарплаты чиновников из центрального аппарата ПФР выросли на 54%. В регионах повышение составило около 20%. Что касается самих пенсионеров, то их доходы растут в четыре раза медленнее.

Нельзя сказать, что у пенсионщиков в пандемию прибавилось работы. В период самоизоляции эти чиновники, как и все остальные россияне, находились дома и трудились в удаленном режиме. При этом вследствие увеличения пенсионного возраста и пандемии самих пенсионеров в стране убавилось почти на полтора миллиона, а никаких значительных сокращений в ряду работников ПФР так и не произошло.

Также стоит отметить, что работа ПФР часто получает нарекания. Многие люди жалуются на неправильные расчеты пособий, ошибки при присвоении СНИЛС и внезапную потерю рабочего стажа в документах. Однако все это не влияет на доходы сотрудников ПФР.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Пенсионном фонде разъяснили порядок увеличения пенсий.