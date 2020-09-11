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Экономика
Цифровая маркировка пива пополнит бюджет и сохранит здоровье россиян

Цифровая маркировка пива пополнит бюджет и сохранит здоровье россиян

Фото: pixabay.com
Количество контрафакта на российском пивном рынке бьет печальные рекорды. По данным Росалкогольрегулирования, в прошлом году около 40% проверенного службой алкоголя было признано нелегальным. Решить проблему поможет цифровая маркировка алкогольной продукции, прежде всего пива. С соответствующей инициативой выступили в Минпромторге. Эксперты такую меру поддерживают: по их мнению, цифровая маркировка позволит "обелить" отрасль и пополнить государственный бюджет. При этом на конечную стоимость товара эта мера не повлияет.
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В России уже действует цифровая маркировка для лекарств, обуви, сигарет и шуб. Минпромторг предлагает распространить ее на алкогольную продукцию. Это позволит оградить потребителя от некачественного товара, уверены в ведомстве. Эксперимент предлагается начать с пива, а в дальнейшем распространить на другие алкогольные напитки.

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На роль "пионера" пиво выбрано неслучайно. Даже крупные отечественные пивовары стали признавать – ситуация в отрасли складывается тяжелая: рынок наводнен контрафактной и нелегальной продукции. Подобная продукция может нанести серьезный вред здоровью потребителя.

О масштабе проблемы говорит масштабная проверка, которую организовало Росалкогольрегулирование в 2019 году. Служба проверила 1295,2 тысячи декалитров алкоголя. В итоге 40% оказалось в нелегальном обороте.

По данным Минпромторга, объем российского нелегального пивного рынка – 5-12% в зависимости от региона. Страдают не только честные производители, но и государство, которое из-за наличия серого пивного рынка ежегодно недополучает в бюджет около 22 миллиардов рублей, сообщали "Коммерсант" со ссылкой на источники в ведомстве.

Жалуются не только на федеральном уровне, но и в регионах. Субъекты столкнулись с тревожной тенденцией: официальное производство снижается, зато нелегальный рынок растет как на дрожжах. Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов приводит печальную статистику: доля нелегального пива в обороте составляет около 30%.

Не стоит думать, что только Россия сталкивается с проблемой нелегальной алкогольной продукции. И для ее решения ряд стран уже ввели цифровую маркировку. Среди них – Бразилия, Турция, Грузия, Малайзия. Положительный эффект от такой меры проявился практически сразу. Поступления в бюджет от пивного рынка в среднем увеличились на 15-20%.

Фото: pixabay.com

В российском Минпромторге опыт зарубежных коллег внимательно изучили. В ведомстве уверены: "обеление" рынка увеличит прибыль легальных производителей на 2,5-3 миллиарда рублей в год и позволит создать почти две тысячи рабочих мест. Свою выгоду получат и потребители: качество продукции улучшится.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Минпромторга Денис Мантуров уже отмечали положительные результаты маркировки для рынков меховых, обувных и табачных изделий. За первые семь месяцев текущего года поступления в казну от табачных акцизных сборов увеличилось на 54 миллиарда рублей, а на рынке появились новые производители.

Введение цифровой маркировки на алкогольную продукцию поддерживают и в экспертном сообществе. "Обеление" отрасли позволит избавиться от нелегального оборота, сохранить здоровье россиян и задавить коррупционные схемы, уверены аналитики.

"С одной стороны, здоровье наших граждан, с другой стороны, будет решаться задача противодействия этим негативным проявлениям, в том числе и коррупционным", – сказал в интервью РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

Маркировка выгодна как для государства, так и для бизнеса, уверен зампред думского комитета по экономической политике и предпринимательству Дмитрий Сазонов. "А для потребителей формируется поле безопасности с маркированной качественной продукцией", – цитирует его "Парламентская газета".

Только за последние пять лет в нашей стране было зафиксировано почти 300 тысяч случаев отравления некачественной спиртной продукцией, из них четверть привела к смерти, привел пугающие цифры депутат Госдумы Виктор Зубарев.

С помощью маркировки покупатели смогут быть уверены, что покупают качественную и безопасную продукцию. При этом на конечную цену товара цифровая маркировка не повлияет.

"Стоимость маркировки – от 50 копеек до рубля на единицу продукции. Исходя из этого, мы считаем, что повышения стоимость воды в магазинах не последует", – сказал в беседе с "Парламентской газетой" член Комитета Совета Федерации по агарной-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Маркировка – эффективный инструмент в борьбе с контрафактом, подчеркивает директор Института развития правового общества Дарьи Гладыш. Например, в одной только сфере игрушек доля контрафакта доходит до 46%. "Поэтому расширение категорий товаров для обязательной маркировки – шаг вполне логичный и соответствующий мировым трендам", – цитирует эксперта газета "Известия".

Автор: 11 сентября 2020, 18:42

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